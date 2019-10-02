***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00730204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,0006694Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,01375343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.492,32 % 0,10197259Fon Yönetim Ücreti588.865,68 % 1,3496297Hisse Senedi Komisyonu10.411,64 % 0,02386259Tahvil Bono Komisyonu108,4 % 0,00024844Gecelik Ters Repo Komisyonu6.343,16 % 0,01453798Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu599,55 % 0,00137412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar842,55 % 0,00193105Türev Araçlar Komisyonu30.807,87 % 0,070609Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.295,87 % 0,03964065TOPLAM GİDERLER709.245,96 % 1,62553099DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.631.648 % 1,62553099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789632BIST