***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00730204
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,0006694
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,01375343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.492,32 % 0,10197259
Fon Yönetim Ücreti
588.865,68 % 1,3496297
Hisse Senedi Komisyonu
10.411,64 % 0,02386259
Tahvil Bono Komisyonu
108,4 % 0,00024844
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.343,16 % 0,01453798
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
599,55 % 0,00137412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
842,55 % 0,00193105
Türev Araçlar Komisyonu
30.807,87 % 0,070609
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.295,87 % 0,03964065
TOPLAM GİDERLER
709.245,96 % 1,62553099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.631.648 % 1,62553099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789632
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26