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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.10.2019 16:44
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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00195177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00017892
Bağımsız Denetim Ücreti
8.795,95 % 0,00538848
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
134.285,4 % 0,08226449
Fon Yönetim Ücreti
2.190.578,71 % 1,34196892
Hisse Senedi Komisyonu
23.183,5 % 0,01420243
Tahvil Bono Komisyonu
398,62 % 0,0002442
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.808,71 % 0,00845934
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
109,2 % 0,0000669
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.899,1 % 0,00422645
Türev Araçlar Komisyonu84633
TOPLAM GİDERLER
2.488.135,9 % 1,52425523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.236.173 % 1,52425523



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789633


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