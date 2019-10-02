***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00195177Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00017892Bağımsız Denetim Ücreti8.795,95 % 0,00538848Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.285,4 % 0,08226449Fon Yönetim Ücreti2.190.578,71 % 1,34196892Hisse Senedi Komisyonu23.183,5 % 0,01420243Tahvil Bono Komisyonu398,62 % 0,0002442Gecelik Ters Repo Komisyonu13.808,71 % 0,00845934Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu109,2 % 0,0000669Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.899,1 % 0,00422645Türev Araçlar Komisyonu84633TOPLAM GİDERLER2.488.135,9 % 1,52425523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.236.173 % 1,52425523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789633BIST