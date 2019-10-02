***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01545383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,0014167Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,02910738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.823,58 % 0,13010891Fon Yönetim Ücreti337.725,68 % 1,63815266Hisse Senedi Komisyonu109.032,41 % 0,5288663Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.144,92 % 0,01525457Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu42,38 % 0,00020557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00405893Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.586,51 % 0,06590194TOPLAM GİDERLER500.671,2 % 2,42852678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.616.252 % 2,42852678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789634BIST