***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00021631
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00001983
Bağımsız Denetim Ücreti
39.857,2 % 0,00270606
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
967.367,69 % 0,06567841
Fon Yönetim Ücreti
11.931.475,31 % 0,81007499
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.174,47 % 0,00007974
Gecelik Ters Repo Komisyonu
953.745,17 % 0,06475353
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
39.080,79 % 0,00265335
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00005681
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
847.753,05 % 0,0575573
TOPLAM GİDERLER
14.784.768,55 % 1,00379634
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.472.885.282 % 1,00379634
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789635
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26