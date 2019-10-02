***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00021631Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00001983Bağımsız Denetim Ücreti39.857,2 % 0,00270606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri967.367,69 % 0,06567841Fon Yönetim Ücreti11.931.475,31 % 0,81007499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.174,47 % 0,00007974Gecelik Ters Repo Komisyonu953.745,17 % 0,06475353Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39.080,79 % 0,00265335Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00005681Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler847.753,05 % 0,0575573TOPLAM GİDERLER14.784.768,55 % 1,00379634DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.472.885.282 % 1,00379634http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789635BIST