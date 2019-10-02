***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00532689Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00048833Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,01003322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.408,71 % 0,08762565Fon Yönetim Ücreti671.127,04 % 1,12210243Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.332,78 % 0,00222836Türev Araçlar Komisyonu3.649,61 % 0,00610203Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.361,77 % 0,02735634TOPLAM GİDERLER754.358,83 % 1,26126326DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.809.784 % 1,26126326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789636BIST