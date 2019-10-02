***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,02594432Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00237839Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,04886629Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.651,48 % 0,07045097Fon Yönetim Ücreti137.795,75 % 1,12210216Hisse Senedi Komisyonu9.358,1 % 0,07620514Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.692,35 % 0,01378119Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu53,46 % 0,00043534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00681425Türev Araçlar Komisyonu8.939,47 % 0,07279614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.116,77 % 0,08238316TOPLAM GİDERLER186.923,1 % 1,52215736DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.280.143 % 1,52215736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789637BIST