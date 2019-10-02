***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00909169Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00166692Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,03424849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.463,36 % 0,07113181Fon Yönetim Ücreti419.558,83 % 2,39453717Hisse Senedi Komisyonu20.892,38 % 0,11923854Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.315,99 % 0,01321799Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37,84 % 0,00021596Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00477585TÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.521.500 % 2,73939389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789638BIST