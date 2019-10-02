***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,00909169
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00166692
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,03424849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.463,36 % 0,07113181
Fon Yönetim Ücreti
419.558,83 % 2,39453717
Hisse Senedi Komisyonu
20.892,38 % 0,11923854
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.315,99 % 0,01321799
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,84 % 0,00021596
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00477585
TÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.521.500 % 2,73939389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789638
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26