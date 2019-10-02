***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00674379Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00123645Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,02540393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.040,76 % 0,07214016Fon Yönetim Ücreti362.449,26 % 1,53438862Hisse Senedi Komisyonu5.559,71 % 0,02353641Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.525,3 % 0,01069058Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,12 % 0,00018678Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0035425Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.635,5 % 0,05772437TOPLAM GİDERLER409.977,37 % 1,73559359DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.621.738 % 1,73559359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789639BIST