***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00034334Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00003147Bağımsız Denetim Ücreti28.493,65 % 0,00307062Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri744.652,66 % 0,08024758Fon Yönetim Ücreti15.958.163,52 % 1,71973336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.062,59 % 0,00183875Gecelik Ters Repo Komisyonu121.997,7 % 0,0131471Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.101,07 % 0,00335161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00009018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler228.543,25 % 0,02462899TOPLAM GİDERLER17.134.329,31 % 1,846483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ927.944.058 % 1,846483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789641BIST