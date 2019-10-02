***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01332439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri811,63 % 0,00339437Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,02509657Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.479,11 % 0,08564712Fon Yönetim Ücreti312.700,66 % 1,30776726Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu309,46 % 0,00129421Gecelik Ters Repo Komisyonu4.050,95 % 0,01694176Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu99,44 % 0,00041587Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00349964Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.174,44 % 0,08019076TOPLAM GİDERLER367.649,34 % 1,53757197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.911.033 % 1,53757197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789642BIST