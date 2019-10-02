***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00023576
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00002161
Bağımsız Denetim Ücreti
39.857,2 % 0,00294936
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
873.210,96 % 0,06461606
Fon Yönetim Ücreti
10.413.064,21 % 0,77054822
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.308,03 % 0,00017079
Gecelik Ters Repo Komisyonu
809.438,73 % 0,05989703
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
51.836,54 % 0,00383581
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00006192
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
748.613,67 % 0,05539608
TOPLAM GİDERLER
12.942.644,21 % 0,95773263
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.351.383.859 % 0,95773263
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789643
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26