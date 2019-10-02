***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00023576Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00002161Bağımsız Denetim Ücreti39.857,2 % 0,00294936Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri873.210,96 % 0,06461606Fon Yönetim Ücreti10.413.064,21 % 0,77054822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.308,03 % 0,00017079Gecelik Ters Repo Komisyonu809.438,73 % 0,05989703Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu51.836,54 % 0,00383581Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00006192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler748.613,67 % 0,05539608TOPLAM GİDERLER12.942.644,21 % 0,95773263DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.351.383.859 % 0,95773263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789643BIST