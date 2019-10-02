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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.10.2019 16:49
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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,002344
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00021488
Bağımsız Denetim Ücreti
6.131,2 % 0,00451084
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
155.894,81 % 0,11469474
Fon Yönetim Ücreti
1.981.655,78 % 1,45794137
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.739,05 % 0,00569376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.725,28 % 0,01892657
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.014,68 % 0,03973961
TOPLAM GİDERLER
2.234.638,87 % 1,64406578
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
135.921.500 % 1,64406578



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789644


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