***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,002344Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00021488Bağımsız Denetim Ücreti6.131,2 % 0,00451084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.894,81 % 0,11469474Fon Yönetim Ücreti1.981.655,78 % 1,45794137Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.739,05 % 0,00569376Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.725,28 % 0,01892657Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.014,68 % 0,03973961TOPLAM GİDERLER2.234.638,87 % 1,64406578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.921.500 % 1,64406578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789644BIST