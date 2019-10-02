***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01552987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00142367Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,0292506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.335,5 % 0,09912354Fon Yönetim Ücreti38.365,16 % 0,18700748Hisse Senedi Komisyonu3.057,15 % 0,0149018Tahvil Bono Komisyonu4,03 % 0,00001964Gecelik Ters Repo Komisyonu3.934,12 % 0,01917651Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu413,44 % 0,00201528Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00407891Türev Araçlar Komisyonu11.889,37 % 0,05795365Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.823,6 % 0,06250747TOPLAM GİDERLER101.138,09 % 0,49298841DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.515.308 % 0,49298841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789627BIST