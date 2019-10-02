***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,01552987
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00142367
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,0292506
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.335,5 % 0,09912354
Fon Yönetim Ücreti
38.365,16 % 0,18700748
Hisse Senedi Komisyonu
3.057,15 % 0,0149018
Tahvil Bono Komisyonu
4,03 % 0,00001964
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.934,12 % 0,01917651
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
413,44 % 0,00201528
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00407891
Türev Araçlar Komisyonu
11.889,37 % 0,05795365
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.823,6 % 0,06250747
TOPLAM GİDERLER
101.138,09 % 0,49298841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.515.308 % 0,49298841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789627
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26