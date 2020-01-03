***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01101158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri610,67 % 0,00211062Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,03531864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.747,06 % 0,14083166Fon Yönetim Ücreti361.191,73 % 1,24836569Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.075,39 % 0,01408553Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu190,1 % 0,00065703Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.912,94 % 0,0169803Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.942,4 % 0,07238198TOPLAM GİDERLER446.075,09 % 1,54174305DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.933.167 % 1,54174305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807509BIST