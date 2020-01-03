***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01509199Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00138353Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,04840616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.595,21 % 0,13545467Fon Yönetim Ücreti52.782,27 % 0,25002807Hisse Senedi Komisyonu6.768,44 % 0,0320619Tahvil Bono Komisyonu4,03 % 0,00001909Gecelik Ters Repo Komisyonu6.151,29 % 0,02913848Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu518,44 % 0,00245584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.987,07 % 0,01888663Türev Araçlar Komisyonu14.438,37 % 0,06839414Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.973,94 % 0,08040506TOPLAM GİDERLER143.915,93 % 0,68172554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.110.538 % 0,68172554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807510BIST