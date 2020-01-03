***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00254354Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00023317Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,00815818Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.645,92 % 0,10749463Fon Yönetim Ücreti3.060.403,19 % 2,44327428Hisse Senedi Komisyonu48.931,78 % 0,03906471Tahvil Bono Komisyonu456,25 % 0,00036425Gecelik Ters Repo Komisyonu26.184,36 % 0,0209043Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.361,06 % 0,0026833Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22.180,34 % 0,01770768Türev Araçlar Komisyonu108.873,68 % 0,08691935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.526,94 % 0,04672501TOPLAM GİDERLER3.477.260,39 % 2,77607241DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.258.274 % 2,77607241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807511BIST