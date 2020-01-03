***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,01940662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00355812Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,12448989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.137,01 % 0,12349349Fon Yönetim Ücreti149.817,09 % 1,82513731Hisse Senedi Komisyonu451,53 % 0,00550074Tahvil Bono Komisyonu1.210,67 % 0,01474891Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,012861Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.554,92 % 0,12858465TOPLAM GİDERLER185.330,79 % 2,25778074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.208.538 % 2,25778074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807512BIST