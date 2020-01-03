***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00992266Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri610,67 % 0,0019019Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,03182601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.043,07 % 0,12471239Fon Yönetim Ücreti80.279,78 % 0,25002786Hisse Senedi Komisyonu2.764,69 % 0,00861051Tahvil Bono Komisyonu20,89 % 0,00006506Gecelik Ters Repo Komisyonu2.931,57 % 0,00913025Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31,5 % 0,00009811Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.989,83 % 0,01242615Türev Araçlar Komisyonu47.301,55 % 0,14731861Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.381,89 % 0,05102068TOPLAM GİDERLER207.760,24 % 0,64706017DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.108.334 % 0,64706017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807513BIST