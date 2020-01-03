***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00032829Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri551,85 % 0,00005686Bağımsız Denetim Ücreti39.353 % 0,00405494Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri902.904,18 % 0,09303534Fon Yönetim Ücreti18.063.328,56 % 1,8612473Hisse Senedi Komisyonu177.779,32 % 0,0183184Tahvil Bono Komisyonu7.832,86 % 0,0008071Gecelik Ters Repo Komisyonu340.424,61 % 0,03507739Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46.616,62 % 0,00480338Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar616.593,38 % 0,06353385Türev Araçlar Komisyonu535.007,1 % 0,05512719Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler561.838,56 % 0,05789191TOPLAM GİDERLER21.295.416,04 % 2,19428194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ970.495.889 % 2,19428194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807514BIST