***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00198523Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00018199Bağımsız Denetim Ücreti14.573 % 0,0090806Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri175.426,02 % 0,10930997Fon Yönetim Ücreti2.920.738,59 % 1,81994576Hisse Senedi Komisyonu31.736,58 % 0,01977543Tahvil Bono Komisyonu602,85 % 0,00037564Gecelik Ters Repo Komisyonu24.993,04 % 0,01557345Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.132,95 % 0,00070595Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.118 % 0,00443531Türev Araçlar Komisyonu78.901,67 % 0,04916454Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.776,54 % 0,03662434TOPLAM GİDERLER3.317.477,31 % 2,06715821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.484.925 % 2,06715821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807517BIST