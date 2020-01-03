***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00707493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00064858Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,02269218Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.281,45 % 0,13386285Fon Yönetim Ücreti824.653,38 % 1,83125075Hisse Senedi Komisyonu17.842,67 % 0,03962198Tahvil Bono Komisyonu193,2 % 0,00042903Gecelik Ters Repo Komisyonu12.301,99 % 0,02731818Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.300,43 % 0,00288778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.061,45 % 0,00235709Türev Araçlar Komisyonu36.679,62 % 0,0814519Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.531,32 % 0,0611369TOPLAM GİDERLER995.542,38 % 2,21073214DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.032.248 % 2,21073214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807518BIST