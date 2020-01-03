***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01283366Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,0011765Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,04116278Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.353,86 % 0,14643851Fon Yönetim Ücreti248.288,67 % 1,00014199Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.345,81 % 0,00542111Türev Araçlar Komisyonu1.864,38 % 0,00750999Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.355,38 % 0,05782551TOPLAM GİDERLER315.904,97 % 1,27251004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.825.342 % 1,27251004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807519BIST