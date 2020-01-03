***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri531 % 0,0001907Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,84 % 0,0000495Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,00190695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.862,09 % 0,01036508Fon Yönetim Ücreti335.718,67 % 0,12056479Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48 % 0,00001724Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.955,74 % 0,00249798TOPLAM GİDERLER377.563,34 % 0,13559223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.454.992 % 0,13559223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807520BIST