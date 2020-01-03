***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01608691Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00147473Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,05159726Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.160,22 % 0,09169546Fon Yönetim Ücreti297.121,99 % 1,50024272Hisse Senedi Komisyonu27.647,15 % 0,13959733Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.709,7 % 0,0187312Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu165,51 % 0,0008357Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00533049Türev Araçlar Komisyonu27.744,88 % 0,14009079Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.766,46 % 0,07960877TOPLAM GİDERLER405.068,48 % 2,04529135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.804.928 % 2,04529135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807522BIST