***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00442745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00040588Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,01420065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.955,59 % 0,11389036Fon Yönetim Ücreti1.079.576,95 % 1,5002443Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.678,84 % 0,00233302Türev Araçlar Komisyonu3.829,13 % 0,00532119Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.855,84 % 0,03593081TOPLAM GİDERLER1.206.593,22 % 1,67675365DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.960.077 % 1,67675365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807523BIST