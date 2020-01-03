***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00019278Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00001767Bağımsız Denetim Ücreti62.953 % 0,00380915Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.453.010,67 % 0,08791857Fon Yönetim Ücreti19.655.290,98 % 1,18929967Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.871,69 % 0,00011325Gecelik Ters Repo Komisyonu1.348.678,81 % 0,08160567Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu51.617,55 % 0,00312327Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00006388Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.208.734,37 % 0,07313793TOPLAM GİDERLER23.786.690,84 % 1,43928185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.652.677.750 % 1,43928185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807524BIST