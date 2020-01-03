***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.01.2020 18:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00019278
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00001767
Bağımsız Denetim Ücreti
62.953 % 0,00380915
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.453.010,67 % 0,08791857
Fon Yönetim Ücreti
19.655.290,98 % 1,18929967
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.871,69 % 0,00011325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.348.678,81 % 0,08160567
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
51.617,55 % 0,00312327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00006388
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.208.734,37 % 0,07313793
TOPLAM GİDERLER
23.786.690,84 % 1,43928185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.652.677.750 % 1,43928185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807524
BIST