***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00036278Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00003326Bağımsız Denetim Ücreti45.253 % 0,00515279Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri942.601,52 % 0,10733042Fon Yönetim Ücreti20.381.861,15 % 2,3208044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.482,3 % 0,00290157Gecelik Ters Repo Komisyonu162.651,91 % 0,01852055Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.136,96 % 0,00377318Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00012021Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler300.279,24 % 0,03419165TOPLAM GİDERLER21.895.799,85 % 2,4931908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ878.223.995 % 2,4931908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807525BIST