***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00673763Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00123532Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,04322064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.707,23 % 0,09604074Fon Yönetim Ücreti485.035,52 % 2,05146864Hisse Senedi Komisyonu9.134,07 % 0,03863275Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.280,72 % 0,01387588Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu75,83 % 0,00032072Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00446511Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.984,29 % 0,07606496TOPLAM GİDERLER551.377,23 % 2,33206239DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.643.331 % 2,33206239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807526BIST