***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,00792491Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,001453Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,05083685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.753,66 % 0,09329637Fon Yönetim Ücreti643.534,68 % 3,20147904Hisse Senedi Komisyonu35.471,83 % 0,17646651Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.685,91 % 0,0183368Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102,23 % 0,00050858Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00525193Türev Araçlar Komisyonu470,73 % 0,0023418Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.251,24 % 0,11069625TOPLAM GİDERLER737.429,85 % 3,66859204DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.101.168 % 3,66859204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807527BIST