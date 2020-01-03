***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00214502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00019664Bağımsız Denetim Ücreti10.420,58 % 0,00701579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri218.273,87 % 0,14695567Fon Yönetim Ücreti2.895.241,83 % 1,94925859Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.874,47 % 0,00799464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar65.902,93 % 0,04436999Türev Araçlar Komisyonu0,94 % 0,00000063Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.058,23 % 0,04986065TOPLAM GİDERLER3.279.250,92 % 2,20779762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.530.413 % 2,20779762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807528BIST