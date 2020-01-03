***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01291063Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri811,63 % 0,00328897Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,04140966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.995,19 % 0,11749727Fon Yönetim Ücreti431.477,64 % 1,74847774Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu473,49 % 0,00191872Gecelik Ters Repo Komisyonu5.794,13 % 0,02347957Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu228,95 % 0,00092777Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00427802Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.521,62 % 0,09936901TOPLAM GİDERLER506.763,15 % 2,05355737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.677.331 % 2,05355737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807529BIST