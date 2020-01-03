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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.01.2020 18:08
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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,0041836
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00038352
Bağımsız Denetim Ücreti
10.218,8 % 0,01341852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.287,76 % 0,11330628
Fon Yönetim Ücreti
1.887.271,53 % 2,47821611
Hisse Senedi Komisyonu
36.270,07 % 0,047627
Tahvil Bono Komisyonu
333,21 % 0,00043755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.037,93 % 0,05257465
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.924,13 % 0,00515286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.804,29 % 0,04176289
Türev Araçlar Komisyonu
67.382,07 % 0,08848082
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.965,4 % 0,07611559
TOPLAM GİDERLER
2.224.973,26 % 2,92165939
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.154.437 % 2,92165939



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807531


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Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 68,14 68,14 1,89  
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