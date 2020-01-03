***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,0041836Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00038352Bağımsız Denetim Ücreti10.218,8 % 0,01341852Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.287,76 % 0,11330628Fon Yönetim Ücreti1.887.271,53 % 2,47821611Hisse Senedi Komisyonu36.270,07 % 0,047627Tahvil Bono Komisyonu333,21 % 0,00043755Gecelik Ters Repo Komisyonu40.037,93 % 0,05257465Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.924,13 % 0,00515286Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar31.804,29 % 0,04176289Türev Araçlar Komisyonu67.382,07 % 0,08848082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.965,4 % 0,07611559TOPLAM GİDERLER2.224.973,26 % 2,92165939DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.154.437 % 2,92165939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807531BIST