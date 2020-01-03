***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-31.12.2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri531 % 0,00035312Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,84 % 0,00009166Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,00353117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.589,94 % 0,00903735Fon Yönetim Ücreti168.938,35 % 0,11234452Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33.157,33 % 0,02204973Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56,01 % 0,00003725Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48 % 0,00003192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.728,17 % 0,0151143TOPLAM GİDERLER244.496,64 % 0,16259102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.375.244 % 0,16259102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807532BIST