***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 22.01.2018 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-?.. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır Tonguç 22.01.2018 2008 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHamit Kerem Dildar 22.01.2018 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 22.01.2018 2014 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Fatih Kaya 22.01.2018 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 22.01.2018 2010 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 22.01.2018 2013 - 2015 Finans Yatırım Araştırma - Kıdemli Analist 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11