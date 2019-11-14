***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2019 14:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 16.07.2018 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-?.. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Tonguç 16.07.2018 2008 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kerem Dildar 16.07.2018
15:14103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,30
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:145,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:146,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:14271,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,64
|Açılış
|: 271,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,65
|95.424.655
|% 18,30
|
|RYGYO
|2,38
|7.909.124
|% 14,98
|
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|
|PINSU
|2,26
|21.435.096
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|83.713.515
|% 9,03
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|METRO
|2,64
|79.252.328
|% -8,33
|
|AYEN
|2,84
|18.710.451
|% -6,89
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|SMART
|3,23
|16.389.150
|% -6,38
|
|THYAO
|13,68
|2.385.584.060
|% -0,07
|
|ASELS
|19,05
|369.169.200
|% -1,19
|
|PGSUS
|75,20
|327.503.680
|% -1,05
|
|GARAN
|9,79
|322.229.761
|% -1,61
|
|HALKB
|5,77
|264.390.971
|% -2,86
|
|THYAO
|13,68
|2.385.584.060
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,32
|234.359.120
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,71
|186.100.037
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|84.350.569
|% -0,77
|
|PETKM
|3,66
|217.437.597
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3678
|7,4047
|% 0,18
|
|Frank
|5,7975
|5,8324
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,92
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,76
|