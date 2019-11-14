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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.11.2019 14:56
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 16.07.2018 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-?.. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Tonguç 16.07.2018 2008 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kerem Dildar 16.07.2018



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,65 95.424.655 % 18,30  
RYGYO 2,38 7.909.124 % 14,98  
KLNMA 38,56 16.452.695 % 14,97  
PINSU 2,26 21.435.096 % 10,78  
FLAP 3,38 83.713.515 % 9,03  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3678 7,4047 % 0,18  
Frank 5,7975 5,8324 % 0,32  
Riyal 1,5302 1,5379 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 3,92  
Altın Gr. 272 272 1,86  
Cumhuriyet 1.806 1.833 6,00  
Tam 1.797 1.842 8,50  
Yarım 869 891 4,11  
Çeyrek 436 446 2,05  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,11  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 0,03  
B. Petrol 63,13 63,13 0,76  
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