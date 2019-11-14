***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 06.08.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019 - ? Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır Tonguç 18.12.2013 2008 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHamit Kerem Dildar 06.08.2015 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 06.08.2015 2014 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Fatih Kaya 06.08.2015 2011 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Müdür 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 15.09.2015 2010 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2013 - 2015 Finans Yatırım Araştırma - Kıdemli Analist 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıUğur İdgü 06.02.2017 2014 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Bütçesi ve Performans İzleme Yönetmeni 2015 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Yönetmeni 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler-Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.03.2018 2013 - 2015 Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Alp Ertekin 19.06.2018 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre Şahin 01.11.2018 2011-2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş 2016-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Müfettiş 2017-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Ürün Yönetimi -Yönetmen 2018- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-SGMK Yönetimi-Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798889BIST