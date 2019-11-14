BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,65
|95.424.655
|% 18,30
|RYGYO
|2,38
|7.909.124
|% 14,98
|KLNMA
|38,56
|16.452.695
|% 14,97
|PINSU
|2,26
|21.435.096
|% 10,78
|FLAP
|3,38
|83.713.515
|% 9,03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3678
|7,4047
|% 0,18
|Frank
|5,7975
|5,8324
|% 0,32
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,92
|Altın Gr.
|272
|272
|1,86
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|Yarım
|869
|891
|4,11
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,76
Seans Raporu
- 15:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KCHOL, TTKOM
- 15:25XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -881, 09 kaybederek (% -0.87 ) 99, 895
- 15:25 PINSU, KLNMA, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:25 Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 48 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
- 15:25XEUR EURO serbest piyasada 6.32 liradan (ALIŞ) işlem