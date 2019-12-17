***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.12.2019 09:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %25 ini aşamaz. Fon olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20 ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 2 ila 4 arası düzeyde kalacaktır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803803
BIST
11:12111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 402,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:125,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:126,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:12278,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,94
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|UNYEC
|5,50
|16.883.984
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|DZGYO
|5,07
|2.967.607
|% 9,50
|
|ATAGY
|4,80
|2.559.354
|% -9,43
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.913.267
|% -5,49
|
|TSPOR
|2,62
|66.126.044
|% -5,42
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,98
|378.562.593
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|138.144.061
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ALBRK
|1,35
|72.284.269
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|55.114.788
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7882
|% -0,41
|
|Frank
|5,9429
|5,9787
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,59
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|