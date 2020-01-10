***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2020 14:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50 0,00137 0,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811790
BIST
16:11118.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 551,87
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:115,8787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:116,5225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:11292,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,75
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.553.488
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.565.377
|% 14,93
|
|YUNSA
|11,71
|83.507.081
|% 14,69
|
|GLBMD
|2,27
|23.786.640
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,90
|3.305.666
|% 13,56
|
|BURVA
|10,90
|994.634
|% -12,73
|
|ATAGY
|4,40
|6.136.046
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.972
|% -4,39
|
|SANFM
|5,84
|2.031.477
|% -2,99
|
|THYAO
|14,25
|1.438.128.353
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|1.067.805.407
|% 7,75
|
|HALKB
|6,54
|654.677.279
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,85
|601.380.857
|% 3,26
|
|PETKM
|3,93
|598.806.242
|% 0,51
|
|ODAS
|2,78
|1.067.805.407
|% 7,75
|
|ALBRK
|1,70
|429.065.223
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,85
|601.380.857
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,51
|311.785.443
|% 2,72
|
|PETKM
|3,93
|598.806.242
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6640
|7,7024
|% 0,23
|
|Frank
|5,9990
|6,0351
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5619
|1,5697
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-1,45
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|