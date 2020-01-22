***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2020 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000685 0,25 0,000685 0,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813884
BIST
10:05124.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 800,77
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:055,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:056,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:05296,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,19
|Açılış
|: 296,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|3.280.341
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ANELE
|3,75
|1.720.204
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|EKIZ
|1,41
|39.041
|% 9,30
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|AKBNK
|8,97
|9.063.315
|% 1,36
|
|THYAO
|14,96
|6.827.220
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|ZOREN
|1,75
|4.093.192
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,74
|3.415.425
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7314
|7,7701
|% 0,18
|
|Frank
|6,0959
|6,1326
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-6,45
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,28
|