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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.01.2020 14:07
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak, orta- uzun-vadede döviz bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Buna ilave olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814770


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESPC 6,02 17.387.978 % 19,92  
ARENA 12,30 22.481.657 % 17,14  
DGGYO 6,87 23.574.786 % 17,04  
VKING 4,47 7.695.393 % 14,91  
METUR 2,20 14.451.550 % 14,58  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7106 7,7493 % -0,34  
Frank 6,0895 6,1262 % -0,30  
Riyal 1,5792 1,5871 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 300 300 -2,32  
Cumhuriyet 1.991 2.021 -11,00  
Tam 1.980 2.029 -15,50  
Yarım 957 982 -7,49  
Çeyrek 480 491 -3,75  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,21  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,04  
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