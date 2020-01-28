***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak, orta- uzun-vadede döviz bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Buna ilave olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814770BIST