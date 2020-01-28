***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.01.2020 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak, orta- uzun-vadede döviz bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Buna ilave olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814770
BIST
15:58120.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -61,35
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:585,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:586,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:58300,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,71
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.387.978
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.481.657
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,87
|23.574.786
|% 17,04
|
|VKING
|4,47
|7.695.393
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.451.550
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.377.935
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.229.579
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.293.014.949
|% 0,99
|
|PETKM
|4,09
|477.943.212
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|ASELS
|23,44
|374.547.335
|% 0,09
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|KRSTL
|2,13
|329.200.053
|% 12,11
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.328.249
|% 0,00
|
|KARSN
|1,72
|201.783.965
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7493
|% -0,34
|
|Frank
|6,0895
|6,1262
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:10BURCE
Yüzde 5.90 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 898, 180 adet işlem
-
16:09DOGUB
Yüzde 5.37 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 553, 701 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KOZAL, VAKBN
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 67 artarak (% 0.00 ) 113, 833
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, BEYAZ, COSMO, AYES, SODSN, ROYAL, ATLAS, ORMA, OSMEN