***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2019 16:30
Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
58674,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,389184
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 36,3892
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,553
c) Saklama Ücreti (%)
% 18,1
d) Diğer Giderler (%)
% 25,957
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gdierinin Dağılımı-2019 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791522
BIST
17:23101.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.066,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:235,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88