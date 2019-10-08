***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2019 16:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Drtföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
64239,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,366839
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,7179
- Kurucu (%)
% 46,619406
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 53,380594
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,229
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,628
d) Diğer Giderler (%)
% 13,425
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gdierinin Dağılımı-2019 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791534
BIST
16:53102.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -983,56
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:535,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0271
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:536,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:53281,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,98
|Açılış
|: 281,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88