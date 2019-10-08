***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2019 16:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,537572
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,537572
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
142550,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,773498
B. FON TO - Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,707
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,57
d) Diğer Giderler (%)
% 8,668
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gdierinin Dağılımı-2019 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791543
BIST
16:51102.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -956,15
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:515,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:516,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:51281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88