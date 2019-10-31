***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.13650 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon'a ait izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795792BIST