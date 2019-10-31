***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2019 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.13650 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon'a ait izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795792
BIST
12:1499.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 417,21
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:145,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:146,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:14276,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,11
|Açılış
|: 276,21
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.409.643
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|17.623.096
|% 17,39
|
|BOYP
|16,02
|3.011.389
|% 12,82
|
|DENIZ
|26,20
|24.972.229
|% 12,74
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,71
|10.763.225
|% -10,45
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.158.423
|% -4,66
|
|THYAO
|11,71
|217.160.933
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,00
|131.439.739
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|112.352.590
|% 1,22
|
|GARAN
|9,32
|104.026.009
|% 0,98
|
|FENER
|15,44
|83.940.452
|% 1,18
|
|ISFIN
|2,62
|77.988.217
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,27
|35.844.271
|% 9,48
|
|EKGYO
|1,21
|29.372.339
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,73
|17.365.354
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.693.356
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3802
|7,4172
|% 0,68
|
|Frank
|5,7710
|5,8058
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5198
|1,5274
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|
|Yarım
|879
|902
|1,55
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
|