***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, Standard & Poor's tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.İhraççıISINTutarEski Not08.11.2019 NotuDoğuş HoldingTRSDOGH7211217.160.573TrB+TrBBhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798424BIST