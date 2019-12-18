***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, Fitch Ratings tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.İhraççıTutar (TL)Eski Not13.12.2019 NotuNot DurumuYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.7.354.662AA(tur)A+(TUR)Stablehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804207BIST