***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.12.2019 14:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUH unvan değişikliği duyurusudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804963
BIST
16:58113.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.114,94
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:585,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:586,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:58285,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,09
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,28
|82.706.187
|% 17,11
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.760.715
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.484.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|845.871.887
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|485.810.351
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,99
|395.660.189
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,24
|361.475.563
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,12
|255.728.106
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|256.495.972
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.105.194
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.176.116
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6803
|7,7188
|% 0,04
|
|Frank
|6,0366
|6,0730
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5810
|1,5890
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,27
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|