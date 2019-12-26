***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi faizi kurucu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Kredi alınan kuruluşKredi TutarıKredi Para BirimiFaiz oranıAlındığı tarihGeri ödeneceği tarihKrediye ilişkin ek bilgiT.Garanti Bankası A.Ş.460,000TL12%26.12.201927.12.2019Kredi faizi kurucu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805318BIST