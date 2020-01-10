***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2020 14:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim ücreti değişikliği ile ilgili duyuru metnidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811793
BIST
16:10118.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 569,03
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:105,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:106,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:10292,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 292,71
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.511.775
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.785.505
|% 14,65
|
|YUNSA
|11,60
|82.292.330
|% 13,61
|
|SRVGY
|12,88
|3.287.738
|% 13,38
|
|BURVA
|10,90
|983.211
|% -12,73
|
|ATAGY
|4,40
|6.114.759
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|SANFM
|5,80
|2.018.760
|% -3,65
|
|THYAO
|14,29
|1.421.575.778
|% 0,28
|
|ODAS
|2,77
|1.056.788.071
|% 7,36
|
|HALKB
|6,54
|651.310.308
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,84
|601.148.944
|% 2,90
|
|PETKM
|3,93
|596.549.315
|% 0,51
|
|ODAS
|2,77
|1.056.788.071
|% 7,36
|
|ALBRK
|1,70
|428.886.509
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|601.148.944
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,51
|311.217.453
|% 2,72
|
|PETKM
|3,93
|596.549.315
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6646
|7,7030
|% 0,24
|
|Frank
|5,9998
|6,0360
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5616
|1,5694
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-1,89
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 937, 01 artarak (% 0.65 ) 144, 543
-
16:21XU100
Endeks 118, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 10, 823.00 milyon TL de
-
16:21TBORG
Yüzde 4.15 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 356 adet işlem
-
16:19BSOKE
Yüzde 4.38 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 743, 504 adet işlem
-
16:18HLGYO
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 835, 550 adet işlem